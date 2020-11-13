بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على عرقلة حركة النقل بمعبر الكركارات بين المغرب وموريتانيا، ووسط توالي استفزازات الجبهة الانفصالية، أعلن المغرب اليوم الجمعة، اتخاذه لقرار التحرك.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، أنه أمام الاستفزازات الخطيرة وغير المقبولة التي تقودها ميليشيات “البوليساريو”، في المنطقة العازلة للكركرات في الصحراء المغربية، “قرر المغرب التحرك، في احترام تام للسلطات المخولة له”.
وكانت الأمم المتحدة، قد عبرت أمس عن قلقها بخصوص الوضع في معبر الكركارات، على خلفية عرقلة انفصاليين لحركة النقل بين المغرب، وموريتانيا للأسبوع الثالث على التوالي.
وقال الأمين العام في اتصال له، بوزير الخارجية الموريتاني، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إنه يعبر عن قلقه من خطورة الوضع في الكركارات.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المغرب يتخذ قرار التحرك في الكركارات أمام استفزازات “البوليساريو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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