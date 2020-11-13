القبض على شخص أقدم على قتل ضابط متقاعد في المنصور

وقالت المدرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن قوة من "مكتب اجرام المنصور القت القبض على قاتل اللواء المتقاعد هاشم ادريس والذي عثر على جثته داخل منزله ضمن شارع الاميرات في المنصور في تاريخ 3/11/2020".



واشار المصدر الذي فضل عدم البكشف عن اسمه، أن "بعد التحقيق اتضح ان القتل كان بدافع السرقة".

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