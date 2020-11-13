تغطية خاصة... السومرية ترافق القوات الأمنية بحملة للكشف عن تجار ومتعاطي المخدرات (فيديو)

عدسة السومرية ترافق مديرية مكافحة المخدرات والقطاعات الأمنية في هذه المنطقة للبحث عن التجار والمروجين والمتعاطين لهذه المادة المخدرة. وتوثق عمل القوات الامنية والجهود الحثيثة لتوعية المواطنين من هذه الآفة المجتمعية.



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