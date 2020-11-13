قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، إنه أجرى 4 اختبارات للكشف عن "كورونا"، في يوم واحد.
وأظهرت نتائج الاختبارات إصابته بالفيروس في عينتين، وفي العينتين الأخرتين جاءت النتائج سلبية.
وعلق ماسك بصفحته الخاصة على "تويتر"، بتغريدة جاء فيها "ما هذا الهراء، أجريت أربع تحاليل، في نفس اليوم، جاء اختباران سلبيان، واثنان إيجابيان. نفس المعدات، نفس الاختبار، نفس الممرضة."
كانت هذه تفاصيل خبر 4 تحاليل في يومٍ واحد و 4 نتائج مختلفة.. ايلون ماسك يتعجب من اختبارات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.