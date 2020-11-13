هذا الشتاء زيّني أظافرك بالزهور وألوان الطبيعة.. اليك بعض الافكار



الأظافر المزينة بالورود ليست موضة جديدة، إنما تعود بقوة في هذا الموسم بعدما كانت مقتصرة فقط على فصل الربيع. وهي بلا شك ستمنح أظافرك مظهراً حيوياً وجذاباً. كما بإمكانك اعتمادها وفق طول وشكل أظافرك.



وفي هذا المقال، رصدنا لك مجموعة من أجمل موديلات الأظافر المزينة بالورود بألوان مناكير مختلفة، بحيث تتناغم مع مختلف ألوان البشرة، لتختاري من بينها ما يعجبك. موديلات أظافر الورود بأشكال مختلفة

بإمكانك خلال هذا الخريف والشتاء، أن تختاري موديلات الأظافر المزينة بالورود بأشكال متعددة وبأحجام متفاوتة، وذلك وفق طول وشكل أظافرك. مثلاً، إذا كانت أظافرك متوسطة الطول، بإمكانك اعتماد المناكير الفرنسي باللون البرتقالي وتزيينه بالورود الصغيرة ذات اللون الأصفر. أما إذا كنت تمتلكين أظافر قصيرة، فضعي طبقة من المناكير النيود ومن ثم زيني أظافرك بالزهور الصغيرة البيضاء ولوني وسطها بألوان مناكير مختلفة مثل الأزرق والأخضر والزهري... وإذا كنت من صاحبات الأظافر الطويلة أو تعتمدين الأظافر الأكريليك، فلا تترددي في تطبيق المناكير الأزرق الفاتح ورسم ورود بيضاء صغيرة باستخدام المناكير الأبيض، بعدها زيني أظافرك بحبات معدنية ذهبية.

موديلات أظافر الورود بألوان الطبيعة

ولمحبات موديلات الأظافر المرحة، بإمكانهن دمج مجموعة من ألوان المناكير الحيوية والحصول من خلالها على أظافر مزينة بورود تجسد ألوان الطبيعية، كأن ترسمي بالبني والأبيض أزهاراً عند مقدمة الأظافر، ومن ثم تزينيها بفراشات بألوان مثل الأزرق والأصفر والزهري... كما بإمكانك تزيين كل ظفر على حدة بوردة كبيرة باللون البنفسجي والأصفر مع ترك قاعدة الظفر طبيعية. إضافة الى ذلك، يمكنك المزج بين ألوان مناكير متناغمة مثل الأصفر والبرتقالي والنيود، وتزيين اثنين من أظافرك بورود ملونة بألوان مثل الأخضر والأبيض والأزرق... أظافر داكنة مزينة بالورود

ومن بين موديلات أظافر الورود، بإمكانك وضع طبقة أو طبقتين من المناكير بألوان داكنة كالكحلي مثلاً، ومن ثم تزيينها بالورود ذات الألوان المختلفة، مما يوفر لأظافرك مظهراً مرحاً وحيوياً. كما بإمكانك استبدال المناكير الكحلي بطلاء الأظافر الأبيض وتزيين أظافرك من ثم بالورود الناعمة، على أن تعتمديها بلون مختلف على كل ظفر.