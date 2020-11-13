صندوق المقاصة.. تراجع دعم غاز البوتان والسكر بـ 9.08 مليار درهم في متم شتنبر

أفاد صندوق المقاصة، في نشرته الإخبارية الأخيرة، بأن تكلفة دعم غاز البوتان والسكر، برسم الأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، تراجعت إلى 9,083 مليار درهم مقابل 9,773 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وأوضح المصدر ذاته أن تكلفة دعم غاز البوتان بلغت في متم شتنبر الماضي 6,622 مليار درهم مقابل 7,136 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2019، أي بانخفاض قدره 7 في المائة، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعزى إلى تراجع أسعار غاز البوتان ودعم الوحدة بنسبة 13 في المائة خلال هذه الفترة.

وسجلت النشرة أن تكلفة الدعم المتعلقة بالسكر، سواء من حيث الكميات أو القيمة، المتعلقة بالأشهر التسعة الأولى من سنة 2020، شهدت انخفاضا أيضا بنسبة 7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة المنصرمة. وبذلك، بلغت هذه التكلفة 2,461 مليار درهم بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2020 مقابل 2,637 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2019.

من جهة أخرى، أكد صندوق المقاصة أن أداء مستحقات ملفات دعم منتوجات غاز البوتان والسكر، عند متم أكتوبر 2020، بلغ ما يناهز 6,9 مليار درهم، منها 5 ملايير درهم لغاز البوتان و1,9 مليار درهم للسكر.

ومن جانبها، بلغت مستحقات ملفات دعم منتوجات غاز البوتان والسكر، عند الفترة ذاتها، 5,7 مليار درهم، منها أزيد من 3,98 مليار درهم لغاز البوتان و1,71 مليار درهم للسكر.