طقس الجمعة.. سماء غائمة مع رياح قوية

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، تشكل سحب كثيفة بمرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي مع أمطار وزخات. وستكون السماء أحيانا غائمة في مجموع أرجاء المملكة مما سيعطي بعض الأمطار خصوصا بالسهول الشمالية والوسطى وغرب الواجهة المتوسطية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى معتدلة من القطاع الجنوبي بالمنطقة الشرقية، وستهب ضعيفة متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04 و09 درجات بالمرتفعات، وما بين 08 و13 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط، وما بين 12 و17 درجة بالجنوب الشرقي والساحل المتوسطي والسهول الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 16 و22 درجة بالأقاليم الجنوبية. وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات والجنوب الشرقي، وما بين 30 و35 درجة بالجنوب، وستكون ما بين 20 و25 درجة في باقي المناطق. وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.