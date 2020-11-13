شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تسجل 21983 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية 21983 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و880551. وأعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 411 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، لتبلغ حصيلة الوفيات 32443.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تسجل 21983 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.