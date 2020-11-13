شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيّة في سنّ 106 تتعافى من «كوفيد-19» والان نبدء بالتفاصيل

تعافت امرأة تبلغ من العمر 106 أعوام من مرض كوفيد19- في ألمانيا، وفقا لما ذكرته الشركة التي تدير المستشفى الذي عالجها في بلدة أورانينبورج خارج برلين، يوم الخميس.

وقال كبير الأطباء هارالد بانويتز إن المرأة، التي خرجت من المستشفى يوم الثلاثاء، "تتمتع بحالة عامة جيدة للغاية بالنسبة لكبر سنها، حتى أن جهازها المناعي كان قادرًا على محاربة الفيروس بنجاح بدعمنا".

وقبل أيام قليلة، تعافت امرأة تبلغ من العمر 97 عاما - من ولاية براندنبورج أيضا المحيطة ببرلين - كانت مصابة بفيروس كورونا من مستشفى في برلين. وكانت المرأة قد نقلت من بلدة برناو إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بسكتة دماغية.

وكانت المرأة البالغة من العمر 106 أعوام قد نقلت إلى مستشفى أورانينبورج بسبب تقلصات في المعدة وإسهال، ولم تكن تعاني من مشاكل تنفسية كبيرة. ومع ذلك، أكد الفحص أنها مصابة بمرض كوفيد 19- الناجم عن الفيروس، وتم عزلها على الفور.