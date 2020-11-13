شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ما لا يقل عن 7 بسبب السيول في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر أنه تم العثور على ثلاث جثث وإجلاء ما يربو على ثلاثين شخصا.
وقالت السلطات إن شخصا رابعا في المقاطعة قُتل في سيارة بعدما حطمت مياه السيول جسرا فيما قُتل اثنان في مقاطعة إردل. وذكر مكتب مأمور مقاطعة ويك أن طفلا غرق في رولزفيل.
وأعلن نائب مدير إدارة الطوارئ بالولاية أن خمس مقاطعات أعلنت حالة الطوارئ أمس الخميس.
وتتعرض ولاية نورث كارولاينا لطقس يماثل العاصفة الاستوائية إيتا حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق نحو 25 سنتيمترا.
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