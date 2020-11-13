كمامات تبرز ملامح الوجه بشكل دقيق... شاهدوا هذا العمل الفنّي!

لذا بدأ روريز البالغ من العمر 65 عاما، بالرسم على أقنعة الوجه لأولئك الذين يريدون ترك انطباع بينما لا يزال وجههم مغطى، وكانت النتيجة حقاً مذهلة!

اذ يرسم على الكمامات معالم الوجه المناسبة لكل شخص، بطريقة لا يظهر فيها عن بعد أن الشخص يرتدي الكمامة.

شاهدوا الفيديو المرفق أدناه، للاطلاع على هذا العمل الفني.