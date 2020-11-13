مع دخول كمامات الوقاية من فيروس كورونا حياتنا اليومية، قرر الفنان البرازيلي خورخي روريز الذي يشتهر بإعادة إنشاء العالم السحري لكرنفال ريو دي جانيرو بأزيائه الملونة في البرازيل، استخدام فنه لإضفاء لمسة ذاتية على الكمامات حتى لا تختفي ملامح الوجه وراء الكمامة.
لذا بدأ روريز البالغ من العمر 65 عاما، بالرسم على أقنعة الوجه لأولئك الذين يريدون ترك انطباع بينما لا يزال وجههم مغطى، وكانت النتيجة حقاً مذهلة!
اذ يرسم على الكمامات معالم الوجه المناسبة لكل شخص، بطريقة لا يظهر فيها عن بعد أن الشخص يرتدي الكمامة.
شاهدوا الفيديو المرفق أدناه، للاطلاع على هذا العمل الفني.
كانت هذه تفاصيل خبر كمامات تبرز ملامح الوجه بشكل دقيق... شاهدوا هذا العمل الفنّي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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