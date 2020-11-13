متين ديار يعزز كتيبة ليوث الرافدين في الدوحة

وسيدخل اللاعب متين في تدريبات المنتخب مساء اليوم الجمعة، على أمل أن يكون جاهزاً لمواجهة منتخب قطر في المباراة الودية الثانية بعد غد الأحد.

ولعب منتخب ليوث الرافدين يوم امس، امام قطر وتعادل معه سلبياً من دون اهداف.



ووجه مدرب منتخب الشباب قحطان جثير الدعوة لعدد كبير من اللاعبين المغتربين في اوروبا، بهدف تجريبهم في معسكر الدوحة.