مقتل مدني بهجوم مسلح جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365 إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتكة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة جرف النداف". واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الهجوم "ادى الى مقتله في الحال".

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