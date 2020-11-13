عماد محمد يغادر الى قطر للحصول على أعلى شهادة تدريبية

رياضة 2020-11-13 | 09:07 457 مشاهدة

اعلن النجم الدولي السابق عماد محمد، المغادرة الى قطر للحصول على أعلى شهادة تدريبية. ويعمل "العمدة" عماد محمد في الوقت الحالي، مدرباً لمنتخب الناشئين. وقال محمد عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "المغادرة إلى قطر لإكمال دورة "برو" التدريبية والدخول في الكورس الأخير والحصول على أعلى شهادة تدريبية".



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