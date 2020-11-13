مصادر: البيت الأبيض يجبر مسؤولين بـ"الأمن الداخلي" على الاستقالة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مصادر مطلعة إن البيت الأبيض أجبر مسؤولين اثنين بارزين بوزارة الأمن الداخلي الأمريكي على الاستقالة.

وأضافت المصادر المطلعة على الاستقالات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن أحد المسؤولين هو بريان وير مساعد مدير الأمن السيبراني في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، الذي استقال في ظل التغيير الذي قامت به إدارة دونالد ترامب، والأخرى هي فاليري بويد مساعد وزير الداخلية للشؤون الدولية، التي استقالت في ظل ضغط البيت الأبيض.

وطبقًا للشبكة الأمريكية، رفضت وزارة الأمن الداخلي والبيت الأبيض التعليق على الاستقالات.

واطلعت "سي إن إن" على استقالة وير الموجهة إلى الرئيس المنتهية ولايته ترامب، إذ قال إن استقالته تدخل حيز النفاذ يوم الجمعة، وإنه كان شرفًا له العمل بالمنصب، مشيرًا إلى عمله في تأمين الانتخابات وفريق الاستجابة لـ"كوفيد-19".

لكن في خطابه لتوديع الموظفين أشار إلى أنه لم يرد التنحي، وأنه يغادر بـ"حزن شديد" وأن هذا "مبكر جدًا".

وتأتي الاستقالات في أعقاب تغييرات شاملة في هيكل القيادة المدنية بوزارة الدفاع، حيث تم استبدال مسؤولين بارزين في البنتاجون بآخرين موالين للرئيس المنتهية ولايته.

وبدأت سلسلة التغييرات بإقالة ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، الإثنين، وقال مسؤولون كبار بالبنتاجون لشبكة "سي إن إن" إنهم يشعرون بالقلق حيال ما سيحدث لاحقًا.

ومن جانبها، أرسلت بويد استقالتها للقائم بأعمال وزير الأمن الداخلي تشاد وولف، معربة عن حزنها الشديد لإرسال خطاب استقالتها، التي تدخل حيز النفاذ من يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويوم الثلاثاء، قدم وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية، جيمس أندرسون، استقالته من منصبه بعد خلاف مع البيت الأبيض.

وقالت قناة "سكاي نيوز عربية" إن وكيل وزارة الدفاع الأمريكية للشؤون السياسية "البنتاجون" جيمس أندرسون، استقال بعد خلاف مع البيت الأبيض، وذلك في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وجاءت استقالة أندرسون بعد يوم واحد من قرار ترامب إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، وتعيين كريستوفر سى ميلر، وزيرًا للدفاع بالإنابة.

وقبل إعلان فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، قالت وسائل إعلام أمريكية إن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر جهز خطاب استقالة من منصبه.

وأضافت أن وزير الدفاع يستعد لتقديم استقالته، لأنه توقع إبعاده من منصبه بعد الانتخابات الرئاسية.