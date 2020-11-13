تشييع جثمان رئيس وزراء البحرين إلى مثواه الأخير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شيّع، اليوم الجمعة، جثمان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء البحريني، إلى مثواه الأخير.

وأدى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، وذلك بجامع الشيخ عيسى بن سلمان بالرفاع.

كما أدى الصلاة بمعية عاهل البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء، وكبار أفراد العائلة المالكة وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

بعد ذلك تقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، التعازي بوفاة الفقيد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة.

عقب ذلك، أقيمت مراسم دفن جثمان الفقيد بمقبرة الحنينية بالرفاع، بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس الوزراء.

وشارك في مراسم الدفن كبار أفراد العائلة المالكة وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني.

وتوفي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، صباح الأربعاء، في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأمر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة أسبوع، ابتداءً من يوم الخميس.

وأعلن الديوان الملكي أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الفقيد إلى البحرين وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.

وكان عاهل البحرين في مقدمة مستقبلي جثمان الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لدى وصوله الى أرض البحرين مساء الخميس.

وبرحيله، يختتم الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحلة حافلة بالعطاء، قضى خلالها قرابة 7 عقود من عمره في خدمة وطنه، بينها 49 عاما على رأس حكومة بلاده منذ استقلالها في أغسطس/آب 1971.

ولايةٌ سبقتها بنحو عقدين مناصب عديدة، بدأها الراحل في أوائل خمسينيات القرن الماضي، بالعمل في ديوان والده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (عاهل البحرين 1942 - 1961).