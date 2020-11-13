الصين تهنئ بايدن على فوزه بالرئاسة الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأت الصين، الجمعة، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ولم يعترف الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، حتى الآن بخسارته لانتخابات الرئاسة رغم إعلان مركز إديسون أن بايدن تجاوز 270 صوتا اللازمة في المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة.
وأكد بايدن أن "موقف ترامب يضر بالمؤسسات الدستورية"، لافتاً إلى أن "بفوزه عادت الولايات المتحدة إلى الساحة الدولية".
ووجه حديثه لترامب، قائلا: "أتطلع إلى التحدث إليك"، لافتا إلى أن رفض ترامب الإقرار بهزيمته يعد "مصدر إحراج".
وقال إنه "لا شيء سيوقف انتقال السلطة في الولايات المتحدة بعد فوزي بالانتخابات"، مضيفاً أن "انتقال السلطة له يسير على قدم وساق على الرغم من رفض ترامب قبول نتائج الانتخابات".
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