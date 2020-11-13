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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أعداد إصابات كورونا تقترب من ثلاثة ألاف في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020
اقتربت أعداد إصابات فيروس كورونا في تركيا من حاجز الثلاثة ألاف، حيث سجلت اليوم الخميس 2.841.
ونشر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات حيث وصلت حتى الآن إلى 404.894، وفق ما ترجمته نيو ترك بوست.
وبلغ عدد الوفيات بحسب ما أعلن عنه وزير الصحة، قبل قليل، 88 حالة، والعدد الإجمالي 11.233. وأجرى أخصائيو الرعاية الصحية 148.482 اختبارًا لتشخيص الفيروس خلال الـ 24، فيما بلغ عدد الفحوصات الإجمالي 15.713.891 فحصًا.
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