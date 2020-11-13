السفير الإماراتي في واشنطن يكشف سرا عن صفقة "إف-35"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020

ذكر سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع بيني غانتس، وافقا على تصدير "إف-35" الأمريكية إلى بلاده.



وذكر العتيبة في حوار مطول مع القناة العبرية الـ"12"، أن تلك الموافقة جاءت بعد التطبيع بين بلاده وإسرائيل، وكذلك التفاوض مع المسؤولين الأمريكيين بدعوى الحفاظ على تفوق إسرائيل النوعي في منطقة الشرق الأوسط. وأفاد العتيبة بأن الإمارات سعت على مدى ست سنوات لشراء المقاتلات الأمريكية من طراز "إف-35"، دون جدوى، وأدركت بلاده أن التطبيع أو "اتفاقات إبراهام" (اتفاق السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين) ستكون السبب لموافقة الجانب الأمريكي على بيع المقاتلات، وقد كان بالفعل.

وشدد يوسف العتيبة، السفير الإماراتي في واشنطن، على أن بلاده تيقنت بأنه لن تتم الصفقة إلا مع الاحتفاظ بالتفوق النوعي العسكري لإسرائيل، وبأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستوافق على إتمام الصفقة في أعقاب التوقيع على اتفاق التطبيع مع تل أبيب.

ولفتت القناة العبرية إلى أن الإدارة الأمريكية وافقت، فعليا، على بيع 50 مقاتلة من طراز "إف-35" إلى الإمارات ضمن إطار صفقة أوسع تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار.

وكانت البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق التطبيع مع إسرائيل، في الخامس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي، في واشنطن برعاية أمريكية.