محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ
أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن تطعيم الروس ضد فيروس كورونا سيبدأ في الأشهر المقبلة.
وقال بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "إنه لا يمكن أن يكون هناك تطعيم شامل، يمكن أن يكون طوعيا فقط، وسبق أن قيل ذلك عدة مرات، وسيكون التطعيم طوعيا".
وأوضح المتحدث باسم الكرملين أنه لم يتم تحديد التوقيت لبدء التطعيم الشامل، لكنه سيكون في الأشهر المقبلة.
وأكد بيسكوف أنه لدى روسيا القدرة على بدء إنتاج لقاح فيروس كورونا، وتابع قائلا "إن بدء الإنتاج تم بالفعل، إنها مسألة أيام وأسابيع".
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تبدأ التطعيم ضد "كوفيد-19" خلال الأشهر المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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