مصرع شاب في حادث سير ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف -حمدي سليمان:
لقي شاب مصرعه في حادث انقلاب دراجة آلية "تروسيكل" في مدخل قرية الجمهود التابعة لمركز الفشن جنوبي بني سويف.
تلقي اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح حكمدار المديرية، بمصرع الشاب "أحمد وحيد، 23 عامًا"، إثر انقلاب تروسيكل كان يقوده على طريق قرية الجمهود.
جرى نقل الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى إلى هبوط بالدورة الدموية والتنفسية ونزيف داخلي، ونفى الشبهة الجنائية، وحرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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