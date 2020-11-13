صور.. انهيار منزل من 5 طوابق في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

انهار منزل قديم، مكون من 5 طوابق، غير مأهول بالسكان، اليوم الجمعة، في شارع الصواف بحي شرق مدينة أسيوط، دون وقوع إصابات أو حالات وفاة.

تلقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إخطارًا من ايمن محمد محروس رئيس حي شرق مدينة أسيوط، بورود بلاغ من أهالي شارع الصواف، بانهيار منزل قديم غير مأهول بالسكان.

وقال المحاسب أيمن محمد محروس رئيس حي شرق مدينة أسيوط، إن المهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، وقوات الحماية المدنية انتقلت إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل قديم ومكون من 5 طوابق ومبني بالطوب، ولا توجد خسائر في الأرواح، وجرى فرض طوق أمني في محيط المنزل، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.