روسيا: لا نتدخل في الشؤون الأمريكية ولن نسمح بالتدخل في شؤوننا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، ولن تسمح لواشنطن بالتدخل في شؤونها.

وأضاف بيسكوف- في مقابلة وفق ما نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- اليوم الجمعة: "نحن لم نتدخل إطلاقا، ولن نتدخل في الشؤون الداخلية الأمريكية. لكننا أيضا لن نسمح لأمريكا بالتدخل في شؤوننا".

وأشار إلى تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي قال فيها إن روسيا ستحترم خيار الشعب الأمريكي وستعمل مع أي رئيس يختاره الأمريكيون.. وقال بيسكوف إنه في الوقت نفسه، ستسعد موسكو بالطبع أكثر برئيس يريد "بطريقة ما إحياء علاقاتنا الثنائية".

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