بالفستان الأبيض.. آخر صورة لطالبة المنيا المقتولة قبل زفافها بأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

تسيطر حالة من الحزن الشديد، على أهالي قرية زهرة داخل مركز المنيا، مسقط رأس طالبة، عُثر عليها مقتولة بجانب ترعة الإبراهيمية، أمس الخميس، عقب مرور يومين من اختفائها، بعد ذهابها إلى محل دراستها في معهد التمريض في مدينة المنيا، الثلاثاء الماضي.

كانت المجني عليها، تستعد لحفل زفافها على أحد شباب القرية، المُقرر له، الأسبوع المقبل، وانتشرت صورة لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهي ترتدي فستان الزفاف، الذي كان من المقرر ارتدائه يوم عرسها.

وتلقت عمليات النجدة بلاغًا من بعض الأهالي بالعثور على جثة ملقاة على جانبي ترعة الإبراهيمية، وجرى نقلها إلى مستشفى المنيا العام للتشريح، ومعرفة سبب الوفاة.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا في وقت سابق من المقدم عمرو حسن رئيس مباحث قسم المنيا، بتلقيه بلاغا من أسرة "رحمة.م" - 20 عاما مقيمة داخل قرية زهرة التابعة لمركز المنيا يفيد باختفائها، عقب خروجها من منزلها لتلقي تعليمها إذ إنها طالبة بالمعهد الفني الصحي للتمريض في حي شلبي بمدينة المنيا، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك.

أفاد أهل الطالبة في المحضر الذي تحرر بقسم الشرطة، أن ابنتهم مخطوبة لشخص مقيم في القرية ذاتها، وكانت مقبلة على حفل الزفاف الأسبوع المقبل، إلا أنها اختفت في ظروف غامضة حتى جرى العثور على جثتها اليوم الخميس.