بايدن يفكر في تعيين هيلاري كلينتون كسفيرة لدى الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت تقارير أن الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، يفكر في تعيين وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون كسفيرة لأمريكا لدى هيئة الأمم المتحدة.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن شخصا مطلعا على الملف، كشف أنه تجري دراسة ترشيح كلينتون كخيار لتولي هذا المنصب، لأن ذلك "سيزيد من هيبة ومكانة الولايات المتحدة بعد فترة الرئيس دونالد ترامب".
وجاءت أخبار ترشيح كلينتون لهذا المنصب، في الوقت الذي حاول فيه بايدن تغيير تصورات قادة العالم عن الولايات المتحدة في العلاقات الخارجية. وقال: "أعلمهم أن أمريكا عادت. سنعود إلى اللعبة".
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