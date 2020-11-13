الصين تهنئ بايدن بالفوز برئاسة الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

هنّأت الصين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، بعد نحو أسبوع على إعلان فوزه في الاقتراع الذي جرى في الثالث من نوفمبر.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين في مؤتمر صحافي "نحترم خيار الشعب الأمريكي ونعرب عن تهانينا للسيد بايدن والسيدة هاريس"، في إشارة إلى كامالا هاريس، نائبة الرئيس المنتخب.

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