إنشاء ممشى سياحي في "هضبة أم السيد" بشرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يجري إنشاء ممشى سياحي بمنطقة هضبة أم السيد، يطل على البحر بطول 2 كيلو متر، وإقامة مشايات على الجانبين، بالإضافة لأعمال التجميل والإنارة وإنشاء باركينج، ورصف ورفع كفاءة الطريق العرضي بطول 1.5 كيلو متر.

وكان المحافظ، يرافقه اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، أمس الخميس، تفقد أعمال صيانة وتهذيب هضبة أم السيد بشرم الشيخ، وتطوير المنطقة المحيطة بها.

كما تابع محافظ جنوب سيناء، أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة وتجميل شارع المحكمة بشرم الشيخ.

وأكد محافظ جنوب سيناء، أنه جاري إنشاء 15 محلًا تجاريًا بقطاع الهضبة، وجميعهم نموذج موحد لتوفير فرص عمل للشباب بالمدينة، كنواة لإنشاء شارع 306 بشرم الشيخ.

وتابع المحافظ خلال جولته بالمدينة، أعمال التطوير الجارية بالطرق والمحاور العرضية، ومنها الطريق المؤدي من مسجد المصطفى إلى كاتدرائية السمائيين بحي النور، والتي أقيمت بهدف تسهيل حركة السير، وإيجاد سيولة مرورية، وتوفير الوقت والجهد والانتقال داخل المدينة.