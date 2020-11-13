رئيس معهد سيروم: الهند ستحصل على 100 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب أ):

كشفت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة أن معهد سيروم الهندى، أكبر شركة مصنعة للقاحات فى العالم من حيث الحجم، يعمل على زيادة إنتاجه من جرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد تطوره شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا، وذلك بهدف توفير نحو 100 مليون جرعة بحلول ديسمبر للبدء في حملة تطعيم للسكان في أنحاء الهند خلال نفس الشهر.

وقال آدار بونوالا، الرئيس التنفيذى لمعهد سيروم الذي يقع مقره فى مدينة بونه بغرب الهند، إن المعهد قد يحصل على ترخيص استثنائي من الحكومة الهندية للبدء في حملة التطعيم بحلول كانون أول/ديسمبر إذا أظهرت بيانات المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية أن لقاح أسترازينيكا يوفر حماية فعالة ضد الفيروس.

وأضاف بونوالا في مقابلة أجراها مع وكالة بلومبرج للأنباء أمس الخميس أن الهند ستحصل على 100 مليون جرعة من اللقاح.

وتابع بونوالا بالقول إنه فور حصول المعهد على الموافقة الكاملة، سيتم البدء في توزيع جرعات اللقاح مناصفة بين الهند ومؤسسة "كوفاكس" المدعومة من منظمة الصحة العالمية لتوفير اللقاح للدول الفقيرة، والتي تضمن حصول الهند على اللقاحات لـ 20 بالمئة من سكانها.

وقد نجح معهد سيروم الهندي، الذي يتعاون مع خمس شركات لتطوير لقاحات للوقاية من فيروس كورونا، في إنتاج نحو 40 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال الشهرين الماضيين.

كما يهدف المعهد إلى بدء إنتاج جرعات لقاح شركة نوفافكس الأمريكية قريبا.

ومضى بونوالا قائلا: "كنا قلقين بعض الشيء من أن هذه الخطوة قد تنطوي على مخاطرة كبيرة"، مؤكدا على أن التجارب السريرية للقاحي أسترازينيكا ونوفافكس أظهرت "تبدو جيدة جدًا".

وأوضح بونوالا أن الأمر سيستغرق حتى عام 2024 حتي يمكن إيصال اللقاح لجميع دول العالم، مشيرا إلى أن حدوث انخفاض حقيقي في عدد الإصابات سيستغرق سنتين، بسبب القدرة على تحمل التكاليف وعقبات التصنيع.

وبسؤاله عن لقاح شركة فايزر الأمريكية، قال الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم: "لا اعتقد أنه حتى 90 بالمئة من دول العالم ستكون قادرة على الحصول عليه، لأن الجميع لا يمتلك أجهزة التبريد اللازمة لحفظ اللقاح".

وأضاف أن البساطة هي الحل للتعامل مع تفشي أي وباء.

وفي أكتوبر الماضي، قالت مصادر مطلعة على الأمر إن نيودلهي خصصت نحو 500 مليار روبية (7ر6 مليار دولار) لتصنيع لقاحات ضد كورونا. ومع ذلك، قال بونوالا إن الهند ستحتاج لنحو 800 مليار روبية من أجل هذا الغرض، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات على هذا الأمر خلال المقابلة.