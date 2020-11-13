أوصى خبير الأوبئة الأمريكي مايكل أوسترهولم، الذي جرى تعيينه مستشارا للرئيس المنتخب جو بايدن في مكافحة فيروس كورونا، بإغلاق البلاد لفترة من 4 لـ6 أسابيع للسيطرة على تفشي الفيروس.
وفي بيان أمس الأربعاء، شدد أوسترهولم، مدير مركز أبحاث وسياسات الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، في توصيته على ضرورة دفع الأجور طيلة تلك الفترة للمواطنين لتعويضهم عن الخسائر المادية.
وشدد على أن الإغلاق خلال تلك الفترة سيساعد بشكل كبير في السيطرة على تفشي الفيروس، وتعافي الاقتصاد.
وتابع قائلا "بينما ينتظر العالم لقاحًا، يمكن أن يؤدي الإغلاق على مستوى البلاد إلى تقليل عدد الحالات الجديدة والاستشفاء إلى مستويات يمكن التحكم فيها".
الاناضول
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار بايدن في مكافحة "كورونا" يوصي بإغلاق البلاد لـ6 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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