الصحة العالمية تكشف الفوارق بين أعراض الأنفلونزا والاصابة بكورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إن فيروس كورونا والإنفلونزا لهما أعراض مماثلة، ومع ذلك، فإن الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن تتسبب أيضًا في فقدان حاسة التذوق والشم، فضلاً عن ضيق التنفّس والحمى التي تزيد عن 38 درجة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية لوكالة “سبوتنيك” إلى أن “فيروس كورونا والإنفلونزا لهما أعراض متشابهة، مثل السعال وسيلان الأنف والتهاب الحلق والحمى والتعب.

ومع ذلك، يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في ظهور أعراض إضافية مثل فقدان حاسة التذوق والشم وضيق التنفس”.

ووفق منظمة الصحة العالمية تشمل أعراض “كوفيد 19” الشديدة ضيق التنفس وفقدان الشهية وألمًا أو ضغطًا مستمرًا في الصدر وحمى تزيد عن 38 درجة والارتباك.

و اشارت المنظمة الى أنه يجب على الشخص المصاب بأعراض شديدة، العناية الطبية الفورية.