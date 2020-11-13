سيول تجتاح ولاية نورث كارولينا الأمريكية.. ووفاة 7 أشخاص

لقى سبعة أشخاص حتفهم في نورث كارولينا بأمريكا، بعدما اجتاحت السيول أنحاء من الولاية، بجانب أن شخصين آخرين على الأقل في عداد المفقودين، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
وذكرت خدمات الطوارئ في مقاطعة ألكسندر أنه تم العثورعلى ثلاثة جثث وإجلاء حوالي ثلاثين شخصا، مشيرة إلى أن شخصا رابعا في المقاطعة قُتل في سيارة بعدما حطمت مياه السيول جسرا، فيما قُتل اثنان في مقاطعة إردل. وذكر مكتب مأمور مقاطعة ويك أن طفلا غرق في رولزفيل.
وأعلن نائب مدير إدارة الطوارئ بالولاية أن خمس مقاطعات أعلنت حالة الطوارئ أمس الخميس.
وتتعرض ولاية نورث كارولينا لطقس يماثل العاصفة الاستوائية "إيتا" حيث بلغ ارتفاع منسوب مياه الأمطار في بعض المناطق نحو 25 سنتيمترا.
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