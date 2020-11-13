سلطنة عمان تدين حادث إطلاق النار على السفارة السعودية بهولندا

أدانت سلطنة عمان، اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذى استهدف مقر سفارة المملكة السعودية في لاهاي الهولندية.
وأوضحت السلطنة وفقا لوكالة الأنباء العمانية، أن الحادث يعتبر انتهاكا للقوانين الدولية والقيم الإنسانية،مؤكدة التضامن الكامل مع السعودية ضد هذا الاعتداء الآثم، كما أكدت أهمية حماية أمن البعثات الدبلوماسية ورعايا الدول في الخارج.
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