أنباء عن ترشيح كلينتون كسفيرة لدى الأمم المتحدة

كشف شخص مطلع أنه تجري دراسة من قبل الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لترشيح وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون كخيار كسفيرة لأمريكا لدى

هيئة الأمم المتحدة، لأن ذلك "سيزيد من هيبة ومكانة الولايات المتحدة بعد فترة الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وجاءت أخبار ترشيح كلينتون لهذا المنصب، في الوقت الذي حاول فيه بايدن تغيير تصورات قادة العالم عن الولايات المتحدة في العلاقات الخارجية. وقال: "أعلمهم أن أمريكا عادت. سنعود إلى اللعبة".