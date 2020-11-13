بلغاريا تسجل 3414 إصابة جديدة بكورونا و72 وفاة

سجلت بلغاريا 3414 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، من أصل 8885 فحصا. وأفادت بيانات بوابة المعلومات الموحدة - وفق ما نقلته وكالة أنباء «صوفيا» البلغارية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 72 حالة وفاة. البلغارية اليوم الجمعة - بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 72 حالة وفاة. ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في بلغاريا حاليا 61 ألفا و168 حالة، من بينهم 4768 يحتاجون إلى تلقي العلاج بالمستشفيات و284 شخصا في حالة حرجة بوحدات العناية المركزة.

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