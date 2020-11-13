سي إن إن: كاليفورنيا ثاني ولاية أمريكية تتخطى حاجز المليون إصابة بكورونا

أفادت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الجمعة، أن ولاية كاليفورنيا الأمريكية أصبحت ثاني ولاية أمريكية تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ بداية الجائحة؛ لتأتي في المرتبة الثانية بعد ولاية تكساس التي كسرت حاجز المليون إصابة في وقت سابق من هذاالاسبوع.
وذكرت الشبكة الأمريكية أنه تم تسجيل أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة و18 حالة وفاة جديدة بالفيروس حتى الآن على مدار يوم أمس الخميس؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات في أنحاء الولاية إلى مليونو631 إصابة مؤكدة بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 18 ألفا و126 حالة وفاة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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