العراق : مقتل أفراد مجموعة إرهابية مسؤولة عن هجوم غربي بغداد

أعلنت عمليات بغداد، اليوم الجمعة، مقتل أفراد المجموعة الإرهابية المسؤولة عن الهجوم الذي وقع في منطقة الرضوانية غربي بغداد وأودى بحياة أربعة أشخاص، وقالت القيادة، في بيان تلقت السومرية نيوز، "إنه بجهد استخباري متميز ومتابعة ميدانية مستمرة لأكثر من 10 ساعات طيلة الليلة

الماضية من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس خلف المحمداوي وبعمل بطولي من قبل القطعات البطلة لقيادة فرقة 17 عمليات بغداد تم قتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت ابناء العراق الصحوات وجنود اللواء الخامس والخمسين خلال اليومين الماضيين في الرضوانية".



وأضافت القيادة: "نؤكد لشعبنا وقطعاتنا الأمنية بأننا سنتابع ونلاحق كل الخلايا الإرهابية التي تستهدف أمن وشعبنا وقطعاتنا الأمنية حتى ينالوا جزاءهم العادل"، وكان قائد العمليات الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، توعد في بيان أصدره الأربعاء الماضي، بملاحقة منفذي هجوم الرضوانية.