مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور الإمارات والسعودية والبحرين وإسرائيل

يقوم كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون السياسية والعسكرية بجولة تشمل زيارة كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وإسرائيل خلال الفترة من 14 وحتى 23 نوفمبر الجاري.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن كوبر سوف يلتقي خلال جولته بكبار المسئولين من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة لبحث سبل توسيع التعاون الأمني والدفاعي بما يعزز الأمن المشترك.

وأشارت إلى أن المناقشات في الإمارات ستتطرق كذلك إلى

تغيرات الوضع الأمني الإقليمي في المنطقة وفرص التعاون بعد تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، منوهة إلى أن الإمارات شريك أمني حيوي بالنسبة للولايات المتحدة ووقفت معها كتفا بكتف في أفغانستان والعراق كما أنها شريك دولي فعال في الحرب ضد تنظيم القاعدة وتوابعه في المنطقة كما أن بالإمارات 4000 جندي أمريكي.

وأوضحت أن السعودية تعد شريكا قويا للولايات المتحدة

في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب ومشتر رئيسي للمعدات الدفاعية الأمريكية بما في ذلك مبيعات حكومية بقيمة 6ر126 مليار دولار إلى جانب مبيعات بأكثر من 8 مليارات دولار أخرى لمعدات عسكرية متنوعة.

ولفتت إلى أن البحرين تستضيف الأسطول الأمريكي الخامس والتعاون الأمني بينها وبين واشنطن يعزز من قدرات مكافحة الإرهاب والدفاعات البحرية بالمنطقة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن هناك التزاما صارما من جانب الولايات المتحدة بأمن إسرائيل التي تعد الدولة التي تحصل على أكبر مساعدات أمنية أمريكية في العالم وهناك تعاون وثيق بين الجانبين في التدريبات والبحوث العسكرية وتطوير الأسلحة.