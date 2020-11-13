سجلت الهند 44 ألفا و878 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 8 ملايين و728 ألفا و795 شخصا. والأمس، أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 47 ألفا و 905 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالى حالات الاصابة بالفيروس 8 ملايين و 684 ألفا و39 حالة. بالفيروس 8 ملايين و 684 ألفا و39 حالة. ونقلت شبكة ان دى تى فى عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 550 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالى حالات الوفاة 128 ألفا و 121 حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر الهند تسجل 44878 إصابة جديدة بكورونا و547 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.