شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 أشخاص بانفجار قنبلة يدوية جنوب غربي باكستان والان نبدء بالتفاصيل

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة جراء انفجار استهدف سيارة دورية لقوات الشرطة الباكستانية في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن عناصر مجهولة ألقت قنبلة يدوية على سيارة للشرطة كانت تقوم بأعمال دورية روتينية الليلة الماضية على أحد الطرق في مدينة كويتا ما أدى إلى إصابة ثلاثة من رجال الشرطة واثنين من المارة بجروح، مضيفة أن قوات الأمن طوقت الموقع لجمع الأدلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

ولم تعلن على الفور أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.