اخبار العالم

الاعصار فامكو يخلف 14 قتيلا و14 مفقودا في الفلبين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاعصار فامكو يخلف 14 قتيلا و14 مفقودا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون فلبينيون إن إعصار فامكو ضرب الفلبين اليوم الجمعة، مخلفا 14 قتيلا على الأقل و 14 مفقودا بعد أن تسبب في أسوأ فيضانات في العاصمة مانيلا منذ سنوات.

وتسبب الاعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في جزيرة لوزون الرئيسية، بما في ذلك منطقة العاصمة مانيلا الكبرى، بينما أُجبر أكثر من 400 الف شخص على الفرار من منازلهم.

وضرب الإعصار، المسمى محليا أوليسيس، البلاد يوم الأربعاء، ونتج عنه رياح مدمرة وأمطار غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه ضعف منذ ذلك الحين وكان يحمل رياحا تبلغ سرعتها القصوى110 كيلومترات في الساعة وعواصف تصل إلى 135 كيلومترا في الساعة.

وتسبب فامكو في فيضانات هائلة في العاصمة مانيلا، مما دفع السلطات إلى تعليق العمل الحكومي وإغلاق المؤسسات التجارية.

يشار إلى أن فامكو هو الإعصار 21 المداري الذي يضرب الفلبين هذا العام، والخامس منذ أكتوبر.

كانت هذه تفاصيل خبر الاعصار فامكو يخلف 14 قتيلا و14 مفقودا في الفلبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"