شكرا لقرائتكم خبر عن الاعصار فامكو يخلف 14 قتيلا و14 مفقودا في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون فلبينيون إن إعصار فامكو ضرب الفلبين اليوم الجمعة، مخلفا 14 قتيلا على الأقل و 14 مفقودا بعد أن تسبب في أسوأ فيضانات في العاصمة مانيلا منذ سنوات.

وتسبب الاعصار في انقطاع الكهرباء عن أكثر من مليون شخص في جزيرة لوزون الرئيسية، بما في ذلك منطقة العاصمة مانيلا الكبرى، بينما أُجبر أكثر من 400 الف شخص على الفرار من منازلهم.

وضرب الإعصار، المسمى محليا أوليسيس، البلاد يوم الأربعاء، ونتج عنه رياح مدمرة وأمطار غزيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إنه ضعف منذ ذلك الحين وكان يحمل رياحا تبلغ سرعتها القصوى110 كيلومترات في الساعة وعواصف تصل إلى 135 كيلومترا في الساعة.

وتسبب فامكو في فيضانات هائلة في العاصمة مانيلا، مما دفع السلطات إلى تعليق العمل الحكومي وإغلاق المؤسسات التجارية.

يشار إلى أن فامكو هو الإعصار 21 المداري الذي يضرب الفلبين هذا العام، والخامس منذ أكتوبر.