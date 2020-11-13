شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 191 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد19- ارتفع اليوم بمقدار 48 إصابة عن اليوم السابق، ليقترب من 200 إصابة.
وأعلنت كوريا الجنوبية حدوث وفاة واحدة إضافية، مما رفع العدد الإجمالي إلى .488
وبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا وخرجوا من المستشفيات 25537 شخصا بزيادة قدرها 133 شخصا عن يوم أمس.
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