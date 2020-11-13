شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 191 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وكالة كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة أن كوريا الجنوبية سجلت 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى .28133

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد19- ارتفع اليوم بمقدار 48 إصابة عن اليوم السابق، ليقترب من 200 إصابة.

وأعلنت كوريا الجنوبية حدوث وفاة واحدة إضافية، مما رفع العدد الإجمالي إلى .488

وبلغ عدد الأشخاص الذين تعافوا وخرجوا من المستشفيات 25537 شخصا بزيادة قدرها 133 شخصا عن يوم أمس.