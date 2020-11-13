شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة في المكسيك يوم الخميس 5658 إصابة جديدة بفيروس كورونا و626 حالة وفاة ليصبح إجمالي الإصابات 991835 والوفيات 97056. وقال مسؤولو الصحة في المكسيك في السابق إن عدد الإصابات والوفيات الحقيقي أعلى من ذلك بكثير على الأرجح.

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