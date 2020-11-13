اعتقال رئيس حزب بتهمة "إهانة أردوغان"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت السلطات في تركيا، الخميس، رفعت سردار أوغلو، رئيس حزب “القويم” المؤسس حديثا، بعد الانشقاق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن الحزب، ونشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتابعته ”الخليج 365”.



وقال الحزب إنه "تم اعتقال رئيس حزب القويم رفعت سردار أوغلو، ونقله إلى مكتب المدعي العام، لأخذ أقواله على خلفية اتهامه بإهانة الرئيس (رجب طيب أردوغان)”.



سردار أوغلو وزير الصحة الأسبق والبرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، أعلن تأسيس حزبه “القويم” في 25 أغسطس/آب 2020، تم اتهامه بإهانة أردوغان، وبناء عليه تم اعتقاله.

وكان رفعت سردار أوغلو استقال في فبراير/شباط الماضي من الحزب الحاكم، وأعلن لاحقا تأسيس حزب جديد ليلحق بكل من علي باباجان وأحمد داود أوغلو رئيسي حزبي "الديمقراطية والتقدم" و"المستقبل".

ووفق بيانات وزارة العدل في تركيا، شهد عام 2019 التحقيق مع 36 ألف شخص بتهمة إهانة الرئيس، خضع 12 ألف منهم للمحاكمة، وتم إدانة 3 آلاف و831 منهم، بينهم نحو 308 أطفال.

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اقتحام منزل صحفي

من ناحية أخرى، أقدمت الشرطة في تركيا، الخميس، على اقتحام منزل الصحفي الكردي جيهان أولماز في بلدة جزرة بولاية شرناق (جنوب شرق)، واعتقلته بعد تحطيم الباب.

جاء ذلك بحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي للصحفي حول اعتقاله، وتابعتها ”الخليج 365”.

وأوضح الحساب أنه "تم اعتقال الصحفي الكردي جيهان أولماز، عقب مداهمة أمنية لمنزله. قوات الشرطة كسرت باب المنزل، وسحلته على الأرض، وبعدها اعتقلت أولماز".

وقال شقيقه عِزّتْ أولمز إن جيهان كان يتعرض للمضايقة والتهديد من قبل الشرطة لمدة شهر تقريبًا، بسبب احتجاجات متضامنة مع أكراد سوريا عام 2014 عقب سيطرة "داعش" على مدينة عين العرب (كوباني) السورية.

وكان مكتب المدعي العام في أنقرة قرر في سبتمبر/أيلول الماضي، إعادة فتح ملف قضية أحداث كوباني التي وقعت عام 2014، وفي إطار ذلك صدر قرار باعتقال أكثر من 80 شخصًا ينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.