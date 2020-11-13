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بن زايد يبحث التدخلات الإيرانية بالمنطقة مع المبعوث الأمريكي

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 13 نوفمبر 2020

أرشيفية

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع إليوت أبرامز المبعوث الأمريكي لشؤون إيران وفنزويلا مستجدات الأوضاع في المنطقة.

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وذكرت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم أنه جرى خلال اللقاء - الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي - بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها إيران وسورية والعراق إضافة إلى تطورات الأوضاع في فنزويلا.

وأكد الشيخ عبدالله على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعود بالخير على شعبيهما.

وكان المبعوث الأمريكي إلى إيران أكد في وقت سابق اليوم أن واشنطن لن تغير سياساتها وحلفاءها بتغير الرئيس.

وقال أبرامز إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات عديدة على إيران، مؤكداً أن هذه العقوبات تُعدّ فعالة، حيث إن هناك عشرات الآلاف من البنوك والشركات حول العالم تسعى لتجنب هذه العقوبات.

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