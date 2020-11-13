شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ضمن الدول والمدن العشر الأكثر تأثيراً في العالم والان مع التفاصيل

الجمعة 13 نوفمبر 2020 أرشيفية Advertisements الإمارات ضمن الدول والمدن العشر الأكثر تأثيراً في العالم

جاءت دولة الإمارات وإمارة دبي ضمن الدول والمدن العشر الأكثر تأثيراً في العالم، وفقاً لمؤشر Future Brand Country Index لعام 2020. ووفقاً للمؤشر فإن الإمارات هي واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في الشرق الأوسط وهي قوة إقليمية طموحة. وذكر المؤشر في تقريره أن دولة الإمارات دولة جاذبة للسياح وهي تتقدم بسرعة كبيرة في مجالات التكنولوجيا، والنقل، والأعمال التجارية.

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