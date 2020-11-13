شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى إعصار فامكو في الفلبين إلى 26 شخص والان نبدء بالتفاصيل
وخلف الإعصار فامكو أيضا 14 مفقودا و25 مصابا بعدما شق طريقه عبر جزيرة لوزون الرئيسية على مدى الأيام القليلة الماضية، وفق ما أظهرته بيانات الشرطة.
وتتحقق وكالة مواجهة الكوارث في البلاد من عدد القتلى والمصابين.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد قتلى إعصار فامكو في الفلبين إلى 26 شخص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.