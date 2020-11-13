شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد قتلى إعصار فامكو في الفلبين إلى 26 شخص والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة اليوم الجمعة إن عدد الوفيات في الفلبين بسبب الإعصار فامكو ارتفع إلى 26، وذلك بعدما ضربت العاصفة العاصمة مانيلا وأقاليم قريبة برياح قوية وأمطار غزيرة، وهو ما ألحق أضرارا بعشرات الآلاف من المنازل.

وخلف الإعصار فامكو أيضا 14 مفقودا و25 مصابا بعدما شق طريقه عبر جزيرة لوزون الرئيسية على مدى الأيام القليلة الماضية، وفق ما أظهرته بيانات الشرطة.

وتتحقق وكالة مواجهة الكوارث في البلاد من عدد القتلى والمصابين.