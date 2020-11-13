الولايات المتحدة والمغرب يطلقان التخطيط لـ"الأسد الأفريقي 21"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث قادة من الجيش الأمريكي والمغربي، الخميس، التحضيرات الأولية لتمرين "الأسد الأفريقي 21" خلال العام المقبل، وهو أوسع تمرين للتدريب العسكري في القارة الأفريقية.

وأوضح بيان صادر عن القوة العسكرية لجنوب أوروبا – أفريقيا (SETAF) أن الجنرال أندرو روهلينغ، نائب قائد الجيش الأمريكي بأوروبا وأفريقيا، اجتمع مع الجنرال دوكور دارمي الفاروق بلخير، قائد المنطقة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية المغربية.



وأكد البيان أنه تم التباحث حول تمرين "الأسد الأفريقي"، المقرر إجراؤه في يونيو/حزيران المقبل، “يمثل فرصة لإبراز الشراكة الاستراتيجية القوية والمتواصلة بين الولايات المتحدة والمغرب، وذلك على الرغم من مواجهة البلدين لكوفيد-19".

ونقل البيان عن الجنرال روهلينغ قوله، "إننا نتفهم بوضوح أهمية حماية قواتنا – الأمريكية والمغربية وغيرها من القوات التي قد تشارك – من الجائحة”، مشيرا إلى أنه سيتم التحضير للتمرين “مع أخذ هذا الطارئ في الاعتبار".

وتابع المصدر ذاته أنه خلال هذه المحادثات، تناول الجنرالان أيضا قضايا تتعلق بالدفاع والأمن الإقليميين، فضلا عن قضايا إعداد القوات والتحديات المتعلقة بكوفيد-19.