نائبة بايدن: سنعمل من أجل السيطرة على كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الجمعة، سنعمل من أجل السيطرة على وباء كورونا ابتداء من اليوم الأول لنا بالمنصب.

وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في تغريدة لها عبر تويتر، أن الإدارة الامريكية ستعمل على إنقاذ حياة المواطنين من جائحة كورونا.



ومن المتوقع أن يطرح بايدن قريبا خطته المكونة من 7 نقاط، التي ستفصل أيضًا التدابير، وتشمل تكثيف الاختبارات وتأمين سلاسل توريد معدات الوقاية الشخصية مع قانون الإنتاج الدفاعي والاستثمار في اللقاحات.

وتجاوزت الولايات المتحدة 9.9 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من 237 ألف حالة وفاة ذات صلة، وفقًا لآخر تحديث أجرته جامعة "جونز هوبكنز".