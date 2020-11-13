مساعد وزير الخارجية الأمريكي يبدأ من الإمارات جولته الشرق أوسطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، أن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر، سيبدأ زيارة في الشرق الأوسط في الفترة من 14 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، إن الزيارة ستشمل دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والبحرين وإسرائيل.



ومن المقرر حسب البيان، أن يناقش كلارك كوبر، خلال زيارته للإمارات أولى محطات جولته، سبل تعميق الشراكات الأمنية والمبيعات المقترحة للقدرات الدفاعية المتقدمة لردع إيران، وفرص التعاون في أعقاب اتفاقية السلام.

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ولفت البيان إلى أن كوبر، سيناقش في المملكة العربية السعودية يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني، ثاني محطة للزيارة، التعاون في مجال الأمن والتجارة والدفاع.

ومن المقرر أيضا أن يناقش مساعد وزير الخارجية الأمريكي في البحرين يومي 19 و20 نوفمبر/تشرين الثاني، توسيع التعاون في ضمان الأمن البحري والتجارة في المنتجات الدفاعية.

وسينهي كوبر، جولته في إسرائيل يومي 20 و22 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث يبحث شبكة الشراكة الإقليمية الموسعة لإسرائيل بعد إبرام صفقات السلام، والتعاون بين البلدين في المجال الأمني.