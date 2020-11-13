شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تتصدر قائمة الدور العشر الأكثر تأثيرًا في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 13 نوفمبر 2020 الخليج 365 - متابعات جاءت دولة الإمارات وإمارة دبي ضمن الدول والمدن العشر الأكثر تأثيراً في العالم، وفقاً لمؤشر Future Brand Country Index لعام 2020. ووفقاً للمؤشر فإن الإمارات هي واحدة من أهم المراكز الاقتصادية في الشرق الأوسط وهي قوة إقليمية طموحة. وذكر المؤشر في تقريره أن دولة الإمارات دولة جاذبة للسياح وهي تتقدم بسرعة كبيرة في مجالات التكنولوجيا، والنقل، والأعمال التجارية.v

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